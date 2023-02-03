МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники убеждают жертв скачивать вредоносные приложения для кражи денег под видом приема на работу или необходимости обновить программу, рассказали в банке "Открытие". Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

По словам экспертов кредитной организации, мошенники присылают сообщения якобы от онлайн-магазинов или сервисов с просьбой заполнить форму для получения денежных средств за какие-либо услуги и последующим обновлением приложения для "корректной работы".

"Вместо обновления скачивается вирус, который крадет данные", — сказали банке.

Еще один вариант обмана россиян — приложение с "информацией о положенных выплатах", для использования которого необходимо заполнить банковские данные и внести оплату за услуги юриста.

Кроме того, добавили специалисты, мошенники применяют известный "звонок из банка" с предупреждением о попытке взлома счета и предложением установить специальную программу для защиты средств. Такое приложение может видеть все вводимые на устройство данные, включая банковские реквизиты.

Наконец, злоумышленники начали прибегать к схеме "трудоустройства". Как пояснили в банке, мошенники присылают "будущим сотрудниками" выгодное предложение и просят установить определенные программы для собеседования.

Сотрудники "Открытия" рекомендовали не устанавливать приложения, которое скачало мало людей или у которого нет значка верификации на странице.