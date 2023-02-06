МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Главные конструкторы РКК "Энергия" посоветовали продлить эксплуатацию отечественного сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил "Роскосмос". Роскосмос хочет коммерциализировать компанию "ГЛОНАСС"

"Совет главных конструкторов (РКК "Энергия" — ред.) рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", — написали представители госкорпорации в мессенджере Telegram.

Там добавили, что решение затем рассмотрит научно-технический совет "Роскосмоса", после чего подготовит соответствующее обращение в правительство России.

Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов докладывал президенту Владимиру путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года, позднее добавив, что эксплуатация российского сегмента станции может продлиться до 2028 года.