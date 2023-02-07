МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сервис видеоконференций Zoom сокращает свой штат на 15%, сообщил глава компании Эрик Юань (Eric Yuan). Downdetector: пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Zoom

"Мы приняли тяжелое, но необходимое решение сократить нашу команду примерно на 15% и попрощаться с 1300 трудолюбивыми, талантливыми коллегами", — приводятся слова Юаня на сайте компании.

Отмечается, что изменения коснутся каждой организации внутри Zoom, а некоторые команды будут корректировать свою структуру. Сокращенным сотрудникам в течение 16 недель будут предоставлять зарплату и медицинское обслуживание, они получат годовой бонус за прошлый фингод. Также им будут доступны индивидуальное обучение и семинары.

Юань также заявил, что в предстоящем году сократит свою зарплату на 98% и откажется от корпоративного бонуса на 2022-2023 фингод. Кроме того, базовая зарплата членов его исполнительной команды сократится на 20%, и они также не получат корпоративный бонус за предыдущий фингод.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.