МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Поисковик Bing (компания Microsoft) за счет внедрения в него чат-ботов на основе искусственного интеллекта может стать лидером рынка поисковых систем, заявил РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Microsoft внедрила искусственный интеллект в Bing и Edge

Microsoft сообщил о внедрении в свою поисковую систему Bing и интернет-браузер Edge инструментов, основанных на искусственном интеллекте. После презентации в сети появились предположения, что в поиск был добавлен нейросетевой чат-бот на языковой модели OpenAI — GPT-4. Ранее, в конце января, Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в создателя чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI. По данным агентства Блумберг, инвестиции могут составить 10 миллиардов долларов.

"Microsoft за счёт нейросетевого чат-бота может резко улучшить свои позиции на рынке поисковых систем, а то и вовсе стать лидером. Вопрос, какая у них сейчас фора и как быстро Google сможет их догнать", — сказал Зыков.

Эксперт напомнил, что Google уже вступили в эту гонку и недавно представил чат-бота Bard для поиска, созданного на базе нейросети LaMDA.