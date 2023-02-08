ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Академия DAMO китайского интернет-гиганта Alibaba Group ведет разработку диалогового робота, подобного ChatGPT американской компании OpenAI, сообщает в среду издание "21 Шицзи цзинцзи баодао" со ссылкой на технического эксперта компании. Microsoft инвестирует миллиарды долларов в разработчика чат-бота ChatGPT

Отмечается, что чат-бот уже доступен для тестирования сотрудниками компании.

Вместе с тем издание сообщает, что для создания чат-бота компания может объединить технологию предварительного обучения больших моделей искусственного интеллекта с инструментами повышения производительности разработанной Alibaba Group платформы для корпоративного общения DingTalk (аналог Zoom).

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

В понедельник американская Google сообщила, что работает над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который будет носить название Bard. Компания уже приступила к тестированию продукта с намерением сделать его доступным для пользователей в ближайшие недели.

Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта — ERNIE Bot, который будет запущен в марте этого года, после завершения внутреннего процесса тестирования. После запуска ERNIE Bot будет работать аналогично ChatGPT. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Alibaba Group Holding Ltd запустила глобальную программу исследовательских разработок Alibaba DAMO Academy в 2017 году, на работу которой выделяются миллиарды долларов.