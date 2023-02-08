RuStore вышел из бета-тестирования и запустил личный кабинет на английском языке
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс.
VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
"Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования….На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль", — говорится в сообщении.
"Иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли (личному кабинету — ред.) — интерфейс перевели на английский язык", — добавили в VK.
По данным компании, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а всего на платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из которых — это инди-разработчики, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230208/839733936.html