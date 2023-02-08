МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. России необходимо в сжатые сроки создать собственные критические разработки для обеспечения технологического суверенитета, заявил глава государства Владимир Путин. Эксперт указал на дефицит ряда технологий для дронов в России

Президент в среду вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год.

"За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", — отметил российский лидер.

Он уточнил, что разработчикам стоит обратить внимание на медицину, экологию, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, подчеркнув, что задел для дальнейших решений в стране есть.

По словам Путина, такие разработки необходимы для обеспечения независимости России в создании критически важной продукции.

Глава государства добавил, что власти готовы поддерживать работу ученых, направленную на достижение технологического суверенитета.