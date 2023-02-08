МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера. Это следует из данных на сайте Downdetector. Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России

Неполадки начались примерно 17.30 по московскому времени, а максимальное количество жалоб поступало примерно на 17:50. Больше всего жалоб приходило из Голландии: около двух тысяч. Проблемы были и у пользователей из Британии, Италии, Германии, США, Канады, Франции и Испании.

Самая частая проблема — отправка сообщений. Кроме того, есть жалобы и на работу приложения и соединение с сервером.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская