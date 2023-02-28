МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Количество импортируемых автомобилей в РФ, на которые была установлена отечественная система экстренного реагирования "Эра Глонасс", выросло в феврале в 10 раз по отношению к октябрю прошлого года, до почти 5 тысяч штук, сообщили РИА Новости в АО "Глонасс" (оператор "Эра Глонасс"). Трутнев пообещал решить проблему продления моратория на ГЛОНАСС для ДФО

Все ввозимые из-за границы автомобили, включая параллельный импорт, должны оснащаться кнопками SOS, которые подключаются к системе "Эра-Глонасс". Летом на это правило вводилось послабление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое действовало до 1 октября. При этом послабления для физлиц продлены до 1 июня.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели установили устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на 13 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту с 1 октября минувшего года… В феврале поток подключений к "Эра-Глонасс" ввозимых автомобилей юрлицами и ИП вырос в 10 раз по отношению к октябрю — до почти 5 тысяч машин", — отметил гендиректор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

По его словам, статистика подтверждает, что у импортеров сегодня нет проблем по установке устройств. Более того партнерская сеть охватывает все основные направления ввоза автомобилей в Россию, готова к росту спроса при увеличении параллельного импорта и восстановлении обязанности физических лиц оснащать ввозимые автомобили кнопками SOS. Рекомендуемая отпускная цена производителей кнопок SOS для партнеров АО "Глонасс" не превышает 28 тысяч рублей, уточнил топ-менеджер.

"Автомобилисты, которые заботятся о своей безопасности и о здоровье близких, подключают машины к "Эра-Глонасс", не дожидаясь 1 июня и завершения моратория", — подчеркнул он.

В АО "Глонасс" также напомнили, что в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,2 миллиона автомобилей. Благодаря "Эра-Глонасс" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.