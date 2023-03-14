МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Т Плюс" считает необходимым сохранение условий льготного кредитования проектов цифровизации для компаний из-за сложностей с реализацией таких программ, сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер. В России расширили список зеленых инициатив для льготного финансирования

В настоящее время "Т Плюс" реализует программу цифровизации активов, рассчитанную до 2025 года. Ранее Вагнер говорил, что программа коснется всех параметров работы компании — экономики, управления потерями, отпуска тепла. Стоимость программы оценивается в 42 миллиардов рублей, 12 из них были профинансированы ВЭБом на льготных условиях.

"Мы в свое время получили большой грантовый дешевый кредит на 12 миллиардов рублей, но там возникли некоторые сложности, связанные с прошлым годом — уход импортных разработчиков, объективные задержки в отраслях, большие изменения в поисках программного обеспечения, собственное изготовление "железа" и так далее", — прокомментировал ситуацию Вагнер в ходе выступления на "Неделе российского бизнеса — 2023".

По словам гендиректора, компания уже получила предупреждения со стороны банков об исчерпании льготных условий в текущем году. "У меня была бы просьба все-таки поддержать нас… Пошла от банков пока некая словесная угроза, в том смысле, что 2023 годом все это финансирование закончится. Дешевыми деньгами, я имею в виду… Есть некая объективность неиспользования нами этих денег в прошлые годы", — отметил он.

"Я бы все-таки просил настойчиво поддержать нас в продлении этой программы. Мы, конечно, сейчас работаем с банками. Обращаюсь сразу в Минцифры за поддержкой. Хотелось бы эту тему продлить", — заключил Вагнер.

"Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тысячи Гкал.ч.