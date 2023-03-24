МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сбербанк заключил соглашение с Министерством здравоохранения Киргизии о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, следует из сообщения киргизского ведомства. Бумаги Сбербанка растут на десять процентов

Представитель пресс-службы Минздрава страны отметил, что глава ведомства Гулнара Баатырова и директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, по его словам, стороны намерены развивать цифровое здравоохранение и ИИ в медицине, а также использовать разработки "Сбера" для постановки диагнозов.

"Речь идет о таких AI-решениях компании "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья Сбера), как "Маммография", "КТ Легких", "КТ Инсульт" и другие", — подчеркнули в пресс-службе.

Баатырова заявляла, что развитие применения цифровых технологий в здравоохранении является приоритетом для Киргизии.