МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пользователи Reddit по всему миру сообщали о сбоях в соцсети, следует из данных портала Downdetector. Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе

Отмечается, что в 16:38 по московскому времени начали поступать жалобы, в основном из США, Германии, Великобритании и Канады. Значительная часть пользователей сообщала о проблемах в работе мобильных приложений и сайта.

Reddit — созданная в 2005 году американская соцсеть с элементами форума.