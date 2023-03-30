2023-03-30T18:47:09+03:00
2023-03-30T18:47:09+03:00
2023-03-30T18:47:09+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230330/840246257.html
Пользователи Reddit сообщили о сбоях в работе соцсети
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Пользователи Reddit по всему миру сообщали о сбоях в соцсети, следует из данных портала Downdetector. Отмечается, что в 16:38 по московскому времени начали поступать жалобы, в... ПРАЙМ, 30.03.2023
технологии, новости, reddit, сбой, кибербезопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пользователи Reddit по всему миру сообщали о сбоях в соцсети, следует из данных портала Downdetector.
Отмечается, что в 16:38 по московскому времени начали поступать жалобы, в основном из США, Германии, Великобритании и Канады. Значительная часть пользователей сообщала о проблемах в работе мобильных приложений и сайта.
Reddit — созданная в 2005 году американская соцсеть с элементами форума.