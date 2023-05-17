МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск заявил, что к концу года его автомобили смогут ездить полностью автономно. Маск обвинил Сороса в ненависти к человечеству

"У меня патологический оптимизм… Думаю, нам, возможно, удастся… Похоже, это случится в этом году", — ответит Маск в интервью телеканалу CNBC на соответствующий вопрос.

Маск рассказал, что несколько дней подряд ездил без вмешательства в автоматическую систему управления машины в городе Остин, штат Техас, и в калифорнийском Сан-Франциско, назвав города сложными для автопилота из-за помех, трафика и большого количества бездомных.