Автомобили Tesla смогут ездить полностью автономно, заявил Маск
Илон Маск: в 2023 году году автомобили Tesla смогут ездить полностью автономно
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск заявил, что к концу года его автомобили смогут ездить полностью автономно.
"У меня патологический оптимизм… Думаю, нам, возможно, удастся… Похоже, это случится в этом году", — ответит Маск в интервью телеканалу CNBC на соответствующий вопрос.
Маск рассказал, что несколько дней подряд ездил без вмешательства в автоматическую систему управления машины в городе Остин, штат Техас, и в калифорнийском Сан-Франциско, назвав города сложными для автопилота из-за помех, трафика и большого количества бездомных.