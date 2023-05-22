МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение, она работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Экс-дипломат раскрыл, кто будет платить по счетам Киева

"В 14.20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. Состояние линий выдачи мощности АЭС: в работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская"; линии 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены", — приведены слова Черничука в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Также отмечается, что "радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности".

"Нарушений в работе АЭС нет", — сказано в сообщении.

Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи — "Днепровской".