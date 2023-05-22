МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. WhatsApp внедрил опцию редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, сказано в официальном блоге мессенджера. Россиянам объяснили, о чем нужно навсегда забыть при общении в мессенджерах

"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", — говорится в сообщении.

WhatsApp отметил, что собеседники увидят пометку "Изменено", но не смогут посмотреть историю исправлений. "Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", — сказано в сообщении.

"Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям", — также сказано в сообщении.

Корреспондент агентства РИА Новости убедился, что у некоторых российских пользователей данная функция пока недоступна.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская