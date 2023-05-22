ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Руководство социальной сети TikTok подало жалобу в суд против генерального прокурора американского штата Монтана Остина Кнудсена с целью оспорить запрет на использование соцсети в этом регионе, говорится в опубликованном в понедельник судебном документе. Польским чиновникам могут запретить TikTok на служебных телефонах

Губернатор штата Грег Джанфорте на минувшей неделе подписал закон, согласно которому в Монтане запрещается деятельность китайской компании ByteDance, владеющей приложением, а магазинам предписано закрыть доступ к его скачиванию. В ответ на это пользователи TikTok обратились в суд, заявив, что данный закон нарушает их права и превышает юридические полномочия властей штата.

Жалоба была подана в окружной суд США по Монтане, в качестве ответчика в ней фигурирует генпрокурор штата Остин Кнудсен.

"Данное действие направлено на то, чтобы предотвратить незаконный запрет в штате Монтана TikTok…, которая позволяет сотням тысяч пользователей в штате общаться и выражать себя, в первую очередь посредством создания, обмена и взаимодействия при помощи коротких видео", — следует из документа.

В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что губернатор Монтаны обратился к местным законодателям с просьбой наложить запрет на использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам".