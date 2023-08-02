МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры, добавив для последних несколько видеосервисов, сообщила пресс-служба кабмина. Хакеры перешли на отечественные программы, сообщила Bi.Zone

"Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением правительства. В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться.

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и планшетных компьютеров добавили новостной агрегатор "Дзен", видеохостинг Rutube; поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс — с Алисой"; убрали из списка новостной агрегатор "Новости Mail.ru", видеохостинг "OK Live".

Перечень для телевизоров пополнили "Яндекс Браузер" и видеосервисы Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн" и "Дом.ru Movix". Кроме того, поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс — с Алисой", а видеосервис Okko — Okko Movies.

Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).