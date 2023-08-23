МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственные органы России будут каждый месяц рассчитывать показатель "Информационная безопасность" для своего ведомства, он вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. Москва и Сбербанк подписали соглашение о комплексном развитии территорий

"Показатель "Информационная безопасность" вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации в июле 2023 года, и рассчитываться он будет на ежемесячной основе", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в этот показатель будут входить такие параметры, как создание структурного подразделения по обеспечению информационной безопасности (ИБ), возложение полномочий по обеспечению ИБ на замруководителя ведомства, обеспечение импортозамещения в этой сфере. Также будут оцениваться мероприятия по оценке уровня защищенности систем.

"Создание отдельного рейтинга в сфере информационной безопасности не планируется", — добавили в Минцифры.

Рейтинг руководителей цифровой трансформации появился в 2021 году, он оценивает качество подготовки ведомственных программ в этой сфере, степень кадровой обеспеченности, успешные проекты в сфере искусственного интеллекта и другие показатели.