2023-08-23T11:52:00+03:00
2023-08-23T11:57:43+03:00
2023-08-23T11:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230823/841551513.html
Госорганы будут считать показатель информбезопасности каждый месяц
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственные органы России будут каждый месяц рассчитывать показатель "Информационная безопасность" для своего ведомства, он вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой... ПРАЙМ, 23.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, минцифры, информационная безопасность
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793407.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793407.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793406.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/33/838793394.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/33/838793394.jpg
https://1prime.ru/government/20230823/841551281.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственные органы России будут каждый месяц рассчитывать показатель "Информационная безопасность" для своего ведомства, он вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"Показатель "Информационная безопасность" вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации в июле 2023 года, и рассчитываться он будет на ежемесячной основе", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в этот показатель будут входить такие параметры, как создание структурного подразделения по обеспечению информационной безопасности (ИБ), возложение полномочий по обеспечению ИБ на замруководителя ведомства, обеспечение импортозамещения в этой сфере. Также будут оцениваться мероприятия по оценке уровня защищенности систем.
"Создание отдельного рейтинга в сфере информационной безопасности не планируется", — добавили в Минцифры.
Рейтинг руководителей цифровой трансформации появился в 2021 году, он оценивает качество подготовки ведомственных программ в этой сфере, степень кадровой обеспеченности, успешные проекты в сфере искусственного интеллекта и другие показатели.