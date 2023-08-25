НОВОСИБИРСК, 25 авг — ПРАЙМ. Специалисты НИЦ "Курчатовский институт" разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которая позволит повысить конкурентоспособность России в области атомной энергетики, сообщил начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Фролов на форуме "Технопром-2023". Эксперт оценил последствия сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море

Он пояснил, что в настоящее время в мире эксплуатируются порядка 450 атомных реакторов, которые на выходе ежегодно дают порядка 900 тонн отработанного ядерного топлива. Это сложная проблема, решение которой отложено на будущее. В настоящее время в России ОЯТ хранится в так называемых хранилищах бассейного типа, которые имеют много недостатков, главный из которых – высокие капитальные затраты на строительство.

"В настоящее время в Курчатовском институте проводятся работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режимы сухого хранения, транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций", — сказал Фролов.

Он отметил, что, доведя эту технологию до промышленного внедрения, Россия сможет снизить затраты на строительство хранилищ отработанного ядерного топлива и повысить конкурентоспособность страны в области атомной энергетики.

"Потому что на самом деле сейчас в мире складывается тенденция, что стало очень дорого возить отработанное ядерное топливо к нам, а со многих блоков, которые мы строим за рубежом, мы вывозим топливо обратно к нам. Сухие хранилища позволят хранить отработавшие сборки прямо на объектах или в отдельных территориальных зонах", — уточнил он.