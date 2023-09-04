Wildberries запустил свою образовательную платформу в сфере бизнес-обучения
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Wildberries в сентябре запустил образовательную онлайн-платформу в сфере бизнес-обучения, сообщается в пресс-релизе компании.
"В сентябре 2023 года россиянам стала доступна онлайн-платформа pro.wildberries.ru. Первыми образовательными продуктами на ней стали онлайн-курсы для предпринимателей", — говорится в сообщении.
В будущем компания предложит пользователям pro.wildberries.ru как собственные авторские онлайн-курсы, так и планирует расширить сотрудничество с экспертными и профессиональными сообществами, пригласить новые образовательные организации.
Компания усиливает работу, направленную на развитие предпринимательской и финансовой грамотности населения, и самостоятельно разработала образовательную онлайн-платформу.
"Мы активно ведем образовательную и просветительскую деятельность. Верим, что постоянные вложения в образование нашей аудитории, просвещение ее в сфере электронной коммерции — лучшая защита от появления различных "серых" схем. Своей конечной целью мы видим развитие финансовой грамотности населения, воспитание духа предпринимательства, в том числе и в сфере бизнес-образования. Надеемся, что наши обучающие программы не только упростят для предпринимателей вход в профессиональную среду, но позволят снизить влияние "образовательных" практик от недобросовестных "инфоэкспертов", — сообщили в пресс-службе Wildberries.
Уточняется, что 60 человек уже прошли курс по бизнес-консультированию в тестовом режиме и в перспективе могут начать оказывать услуги по работе с онлайн-платформой Wildberries.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230904/841645066.html