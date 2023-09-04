МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Концерт с участием искусственного интеллекта от Сбербанка впервые в мире состоится 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), говорится в сообщении кредитной организации. Правительство проведет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

"Во Владивостоке 10 сентября состоится первый в мире концерт, солировать в котором будет система искусственного интеллекта. Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название "Космос", нейросеть от "Сбера" исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра. Концерт пройдет в рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума", — сказано в сообщении.

Симфония "Космос", написанная композитором Петром Дрангой, состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая, будут звучать заранее записанные партии, при этом нейросетевая модель будет управлять экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора.

В третьей и четвертой частях симфонии зрители смогут услышать импровизацию от ИИ-солиста в режиме реального времени. В результате нейросеть станет полноценным участником музыкального концерта и соавтором композиции. Этот уникальный проект продемонстрирует передовые технологии и разработки в сфере искусственного интеллекта, созданные в России, подчеркнули в Сбербанке.

Отмечается, что техно-матрешка будет символизировать "нейромузыканта".

ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.