МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минцифры предложило убрать верхнюю границу льготного кредита, который получают российские производители вычислительной техники, чтобы приобрести необходимую электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, следует из проекта постановления, опубликованного министерством на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В Сочи открывается форум "Микроэлектроника 2023"

"Пункт 12 изложить в следующей редакции: "12. Минимальный размер льготного кредита, предоставляемого банком одному заемщику по одному кредитному договору (соглашению), составляет 3 млрд рублей", — говорится в проекте постановления.

В текущей редакции документа после суммы в три миллиарда рублей следует часть про максимальный размер такого займа: "Максимальный размер льготного кредита, предоставляемого банком одному заемщику по одному кредитному договору (соглашению), составляет 100 млрд. рублей".

Также в проекте постановления Минцифры предлагает обязать технологические компании, которые взяли льготный кредит по этой программе и не достигли целевых показателей, возмещать ущерб федерального бюджета. Причем сумма возмещения должна быть пропорциональная величине недостижения значения такого результата в стоимостном выражении.

В конце января 2023 года правительство РФ продлило и расширило программу льготного кредитования производителей электроники. Так, программа поддержки, в рамках которой производители электронной техники могут взять льготные кредиты по ставке до 5%, продлена на 2023-й и последующие годы.

Программа льготного кредитования производителей электроники была запущена в марте 2022 года в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления и должна была завершиться в конце того же года.