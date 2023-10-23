МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Купленным в интернете промокодам можно доверять в девяти из десяти случаев, однако перед совершением сделки необходимо в любом случае удостовериться в их актуальности, в том числе через сайт компании или по горячей линии, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В Роскачестве раскрыли долю фальсификата на российском рынке

В организации подчеркнули, что сервисы по продаже промокодов существуют довольно давно, и они позволяют покупателям сэкономить порой до 90% от реальной стоимости какой-либо услуги — в медцентре, в парке развлечений, ресторанах, салонах красоты и так далее. Однако риск быть обманутым есть всегда.

При контрольной закупке сертификатов на скидку эксперты выяснили, что многие продавцы сначала высылают промокод, чтобы можно было применить его и увидеть, как уменьшится цена, а затем ждут свое вознаграждение. Цены же на коды начинаются от 10 рублей, попадаются даже бесплатные предложения.

"Проверка показала, что в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, но перепроверять. Прежде всего нужно удостовериться, что такая организация вообще существует, что акция со скидками там действительно сейчас проходит или актуальна, и что деньги продавцу нужно заплатить после применения скидки. Деньги до проверки сертификата, конечно, переводить нецелесообразно", — подчеркнул руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Кроме того, не стоит переходить по ссылкам, которые присылает продавец. "И ни в коем случае не рекомендуем переходить по присланным ссылкам для оплаты и уж тем более сообщать платежную информацию своей карты — CVC-код и коды из смс-сообщений", — добавил он.

Отмечается, что также перед покупкой купона целесообразно прежде проверить на сайте компании или по телефону горячей линии, действительно ли сейчас действуют промокоды и акционные скидки, не вышел ли срок на них. Кроме того, следует обращать внимание на рейтинг продавца, его профиль — как давно он зарегистрирован, что предлагает, есть ли отзывы.