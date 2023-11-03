МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основной задачей, стоящей перед отечественным рынком электромобильности, является развитие электрозарядной инфраструктуры, заявил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства

"Обеспечить доступность электрозарядной инфраструктуры для пользователей — основная задача, стоящая перед отечественным рынком электромобильности… Нужно сделать так, чтобы каждому было удобно пользоваться электротранспортом, предоставить комфорт и повысить эффективность пользования этим видом транспорта", — приводятся в сообщении Минэнерго слова Шереметцева, сказанные им в ходе презентации Центра содействия развитию электротранспорта в России при ассоциации "Цифровая энергетика".

По словам замминистра, именно недоступность зарядных станций повышает "порог вхождения" и остается ограничивающим фактором для потенциальных новых пользователей.

При центре содействия создана рабочая группа, куда вошли представители энергокомпаний, правительства России, федеральных органов исполнительной власти, производителей электротранспорта и операторов АЗС.

"Дальнейшая деятельность группы предполагает глубокую проработку вопросов российской сферы электромобильности в таких областях, как электрозарядные сети, формирование и разработка требований к оборудованию и программному обеспечению зарядной инфраструктуры и электротранспорта. Важными элементами общей работы станут организация обмена опытом и привлечение господдержки", — отмечается в сообщении ассоциации.