МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Специалисты "Росатома" успешно провели испытания мобильного лазера для очистки моря от разлива нефти, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации. Патрушев рассказал о сокращении числа ученых и инженеров в России за 20 лет

Отмечается, что сотрудники "Росатома" впервые протестировали разработку специалистов Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион "Росатома") для выжигания нефтяного пятна. Эксперимент проводился в акватории Охотского моря у побережья острова Сахалин.

В сообщении отмечается, что было использовано специальное оборудование, исключающее попадание горючих веществ в воду, соблюдались все необходимые меры безопасности. Мобильный лазерный комплекс разместили на палубе грузового судна, а для имитации разлива нефти использовали плот, состоящий из деревянного каркаса и закрепленных на нем листов пеноплекса. Сверху плот покрыли листами рубероида, на них нанесли слой специальной смеси повышенной вязкости из сырой нефти и битума, чтобы исключить возможность ее вытекания и попадания в море.

После этого горючую смесь на плоту подожгли с помощью лазера с расстояния около 300 метров.

"Проведенные испытания показали, что применение лазерных технологий для удаления нефтяной пленки на поверхности воды может стать перспективным методом ликвидации аварийных разливов в Арктике, где из-за низких температур невозможно использовать биологические методы, а работе нефтесборщиков мешает лед. Отечественный лазер позволит проводить работы по очистке безопасно и оперативно", — прокомментировал результат генеральный директор ТРИНИТИ Кирилл Ильин, слова которого приведены в сообщении.

После завершения испытаний специалисты института планируют создать опытный образец лазерного комплекса для оперативного реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов. Он будет размещаться на палубе судна, работающего на Северном морском пути, отмечается в пресс-релизе.