МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Все сервисы "Сбербанк Онлайн" функционируют в штатном режиме, специалисты оперативно их восстановили, заявила пресс-служба банка. Сбой с переводами произошел в мобильном приложении Сбербанка

"Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили", — уточняется в сообщении.

Ранее в работе мобильного приложения "Сбера" произошел сбой, пользователям не удавалось совершить денежные переводы. Также проблемы в работе приложения банка зафиксировал сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar.