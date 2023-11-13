2023-11-13T13:39:00+03:00
2023-11-13T13:46:21+03:00
2023-11-13T13:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231113/842249682.html
"Сбер" сообщил о восстановлении работы мобильного приложения
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Все сервисы "Сбербанк Онлайн" функционируют в штатном режиме, специалисты оперативно их восстановили, заявила пресс-служба банка. "Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном... ПРАЙМ, 13.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, приложение, сбер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Все сервисы "Сбербанк Онлайн" функционируют в штатном режиме, специалисты оперативно их восстановили, заявила пресс-служба банка.
"Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили", — уточняется в сообщении.
Ранее в работе мобильного приложения "Сбера" произошел сбой, пользователям не удавалось совершить денежные переводы. Также проблемы в работе приложения банка зафиксировал сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar.