МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении компании. В Финляндии снова нашли китайский след в ЧП с Balticconnector

"Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", — сказано в сообщении.

"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября. В ноябре финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.

"Ростелеком" начал ремонтные работы 5 ноября. Как уточняли в компании, ремонт поврежденного кабеля связи должен был занять ориентировочно 10 рабочих дней. При этом связь в регионе работала штатно — данные передавали по наземным маршрутам, а также по резервным каналам связи.

Кабель "Балтика" — это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров.