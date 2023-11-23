ЯКУТСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Второй всероссийский форум "Цифровой алмаз" начался в Якутске, за два дня его площадки посетят более 1,5 тысячи человек, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Якутия пополнила бюджет за счет двух аукционов по недрам в Арктике

Организаторы форума – правительство Якутии и Минцифры РФ.

По информации организаторов, с 23 по 24 ноября в креативном кластере "Квартал Труда" участники форума из 70 регионов страны, включая ведущих специалистов федерального уровня, обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа и ИТ- отрасли. Деловая программа форума включает более 30 мероприятий.

"Рад приветствовать участников форума. В ходе форума "Цифровой Алмаз" мы не только обсудим вопросы цифрового развития, но и подготовим первые наработки предложений Министерству цифрового развития Российской Федерации и Правительству Российской Федерации для включения в новый национальный проект… За 2 дня площадки федерального форума "Цифровой алмаз" посетят более 1, 5 тысячи человек, в онлайн-режиме мы открыты всему миру", — отметил глава региона.

Титульный партнер II федерального форума — крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг в республике АО "АрктикТелеком". Официальные партнеры: ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС" и платформа "МТС Линк", РЦИТ, Фонд развития инноваций, а также венчурная компания "Якутия".

В 2022 году в работе первого форума "Цифровой Алмаз" в Якутии приняли участие более 1 500 участников из 63 регионов страны.