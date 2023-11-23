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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231123/842349561.html
В Индии разработают правила по борьбе с дипфейками в интернете
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Правительство Индии приступит к разработке постановления, посвященного борьбе с дипфейками и дезинформацией, сообщил министр электроники и информационных технологий Ашвини... ПРАЙМ, 23.11.2023
технологии, новости, в мире, индия, дипфейк, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство Индии приступит к разработке постановления, посвященного борьбе с дипфейками и дезинформацией, сообщил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав.
"Сегодня мы начнем разрабатывать правила, и в очень короткие сроки у нас будет отдельное правило для дипфейков", — отметил Вайшнав.
Дипфейк — это методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. Программа способна изменить внешность, голос или действия человека таким образом, чтобы это сложно было отличить от подлинного контента.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу роста негативных последствий, вызванных использованием искусственного интеллекта.
Вайшнав отметил, что правительство Индии подготовит рекомендации о том, как выявлять дипфейки и дезинформацию, как предотвратить их распространение, и как укрепить механизмы отчетности в приложениях, а также повысить осведомленность пользователей. Министр заключил, что компании признали необходимость регулирования и понимают, что дипфейки и дезинформация противоречат принципу свободы слова.