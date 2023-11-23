НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство Индии приступит к разработке постановления, посвященного борьбе с дипфейками и дезинформацией, сообщил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав. Индия построит крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, пишут СМИ

"Сегодня мы начнем разрабатывать правила, и в очень короткие сроки у нас будет отдельное правило для дипфейков", — отметил Вайшнав.

Дипфейк — это методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. Программа способна изменить внешность, голос или действия человека таким образом, чтобы это сложно было отличить от подлинного контента.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу роста негативных последствий, вызванных использованием искусственного интеллекта.

Вайшнав отметил, что правительство Индии подготовит рекомендации о том, как выявлять дипфейки и дезинформацию, как предотвратить их распространение, и как укрепить механизмы отчетности в приложениях, а также повысить осведомленность пользователей. Министр заключил, что компании признали необходимость регулирования и понимают, что дипфейки и дезинформация противоречат принципу свободы слова.