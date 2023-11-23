МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Разработчики Сбербанка представили модели искусственного интеллекта, способные распознавать русский жестовый язык, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" представил первую в России нейросеть для создания видео

"Сбер" представил нейросетевые модели, позволяющие распознавать русский жестовый язык. Об этом на конференции AI Journey сообщил старший вице-президент, СTO, руководитель блока "Технологи" Сбербанка Андрей Белевцев", — говорится в сообщении.

Команда SberDevices, разрабатывающая одно из таких решений, первой в мире представила в открытом доступе прототип общения с генеративной языковой моделью при помощи жестового языка, разработанный с помощью программного интерфейса доступа к сервису GigaChat.

Текущая версия программы позволяет распознавать более 2500 жестов, включая понимание дактиля (произношение слов по буквам) и возможность распознавать составные жесты. Кроме того, модель понимает терминологию по темам банковской сферы, транспорта, животных, а также несколько слов из сферы медицины и образования, покрывая существенную часть словаря русского жестового языка. Отмечается, что на базе этой модели были обучены нейросети для распознавания американского жестового языка.

Другая команда исследователей разработала и опубликовала в открытом доступе легкую модель распознавания жестового языка, не требовательную к вычислительным ресурсам. Эта модель даст возможность широкому кругу разработчиков проектировать инклюзивное программное обеспечение, например, продукты и сервисы для коммуникации или инструменты для изучения жестового языка.

На сегодняшний день алгоритм распознает 1600 жестов и преобразовывает в слова до трех жестов в секунду на стандартных персональных компьютерах. В 2024 году планируется тестирование и внедрение модели распознавания русского жестового языка и решений на ее основе в ряде регионов России, добавили в "Сбере".

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что организация ведет переговоры с Египтом о применении технологий ИИ для расшифровки манускриптов.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума состоялся концерт, в котором солистом выступил искусственный интеллект от "Сбера".