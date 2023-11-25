МЕХИКО, 25 ноя — ПРАЙМ. Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда.

Карты "Мир" за рубежом

Подсчитана динамика трат россиян по картам "Мир" за рубежом

"На Кубе начинается технологическое внедрение российских карт "Мир" в качестве платежного средства. Этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро, островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. Завершить текущий 2023 год планируется с внедрением услуги в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову", — написал министр в своем блоге в соцсети Х.

Некоторые банкоматы на Кубе начали принимать карты "Мир" с марта 2023 года, когда стало возможным снятие наличных средств.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ожидается, что в текущем году систему внедрят в Мьянме. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.