МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" обогнала по скорости передачи файлов и медиаданных мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber, говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. РКН оштрафовал Google и Telegram за неисполнение закона о самоконтроле

"Результаты исследования выявили преимущество приложения "ВКонтакте" по скоростной передаче файлов и медиаданных перед другими сервисами. После замеров скорости передачи файлов был составлен рейтинг приложений по количеству баллов: 1-е место — "ВКонтакте: музыка, видео, чат" (4,96); 2-е место — Telegram (4,55); 3-е место — WhatsApp Messenger (4,33); 4-е место — Viber Messenger (3,36)", — говорится в исследовании. Аналитики объяснили низкий балл у Viber тем, что приложение не может передавать тяжелые файлы.

Так, передача и прием файлов во "ВКонтакте" в среднем оказались быстрее на 30%. По времени передачи JPG изображений весом до 15,8 мегабайта "ВКонтакте" быстрее Telegram, WhatsApp и Viber на 34%, а видеофайлы отправляются через "ВКонтакте" быстрее на 27%.

"Для оперативного обмена файлами между коллегами, друзьями и близкими хорошо подойдут социальные сетевые сервисы, ведь в определенный момент скорость передачи и получения данных может сыграть ключевую роль при выборе основного сервиса для общения", — прокомментировал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт отметил, что для хранения массивных объемов данных все же лучше использовать облачные хранилища, диски и файлообменники.

Эксперты отметили, что отправлять файлы через кнопки "Фотографии", "Музыка" и прочие выгоднее для тех случаев, когда используется мобильный интернет или когда трафик ограничен — данные сжимаются, меньше трафика уходит на пересылку. В таком случае нагрузка на серверную инфраструктуру минимальна. Однако все же лучшим способом доставки медиаданных будет отправление через опцию "Файл".

"Если выбирать пересылку напрямую через опцию "Фотографии" или "Музыку" ("Аудиозапись"), то почти все сервисы декодировали файл, уменьшая его объем для более быстрой передачи. Например, изображение весом 14 Мб таким образом сжималось до 1 Мб. Время отправки файла составило 0,4 секунды, однако важно учесть здесь и длительность самого процесса сжимания — около 2 секунд. Чем больше файл, тем дольше процесс декодирования", — объяснили в Роскачестве.