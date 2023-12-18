МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Войны между "Почтой России" и маркетплейсами нет, почтовый оператор регулярно общается с торговыми платформами и планирует продолжать развиваться на рынке электронной коммерции, сказал РИА Новости глава компании Михаил Волков. "Почта России" планирует ускорить доставку посылок на 20-30 процентов

Он отметил, что в этом году компания вышла на новый для себя рынок электронной коммерции. "Взаимодействуем и со всеми крупнейшими маркетплейсами, и с небольшими игроками. Мы создали фундамент, который, надеюсь, позволит уже в следующем году наращивать объемы бизнеса в этом направлении", — пояснил Волков.

По его словам, плюсом является то, что "Почта России" — государственная компания, поскольку она равноудалена от других и "работает в интересах всего бизнеса", и в планах — изменить долю электронной коммерции в выручке. Так, сейчас на нее приходится около 25-30%, а 70% — это перевозка бумаги: письма, газеты, журналы и так далее. "Эту пропорцию мы точно хотим менять", — добавил гендиректор.

Волков также заверил, что войны с маркетплейсами у почтового оператора нет. "Это не так. Понятно, что такой информационный фон был спровоцирован разными обсуждениями, в том числе инфраструктурного платежа. С маркетплейсами мы сотрудничаем, регулярно встречаемся, общаемся. И факты говорят сами за себя: практически все наши отделения являются мультиформатными пунктами выдачи заказов и для Ozon, и для "Мегамаркета", и для "Яндекса". Будем и дальше развивать это взаимодействие", — объяснил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж, взимаемый с маркетплейсов в пользу "Почты России", расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и онлайн-магазины предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев.

В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.

В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота — российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры. Позже, в конце ноября, президент АКИТ Артем Соколов заявил, что отечественные компании из сферы интернет-торговли уже начали закупку услуг почтового оператора для использования их в своей деятельности, общая сумма планируемых закупок увеличилась с 33,5 миллиарда рублей до 37,9 миллиарда рублей.

Кроме того, глава "Почты России" рассказал, что оператор продолжает развивать свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, эта платформа помогает предсказывать, как будут складываться транспортные потоки через разные временные промежутки.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.