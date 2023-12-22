МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Роскомнадзор впервые выписал штраф за нарушение закона о маркировке рекламы

"Законопроектом предусматриваются изменения <…> согласно которым положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" <…> не будут применяться к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в области связи за соблюдением обязательных требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, предлагается вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи.

"К сожалению, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой — только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть "утекли" 177 млн записей с персональными данными россиян", — отмечает один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Как поясняет Хинштейн, действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз.

"В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах, пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке", — добавил депутат.

Проектом предлагается дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты, при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры.

"Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий", — добавил депутат.