МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Услуги связи и интернета полностью отключились в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. В Египте сообщили о заморозке вопроса о прекращении огня в секторе Газа

"С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи и интернета в нашем любимом секторе Газа из-за продолжающейся агрессии", — сказано в публикации.

Предприятие указывает, что технические бригады восстанавливают связь в опасных условиях.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.