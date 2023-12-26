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2023-12-26T17:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231226/842677706.html
В секторе Газа пропали интернет и связь
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Услуги связи и интернета полностью отключились в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. "С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи... ПРАЙМ, 26.12.2023
технологии, новости, интернет, связь, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Услуги связи и интернета полностью отключились в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel.
"С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи и интернета в нашем любимом секторе Газа из-за продолжающейся агрессии", — сказано в публикации.
Предприятие указывает, что технические бригады восстанавливают связь в опасных условиях.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.