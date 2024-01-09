МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel анонсировал чипы, позволяющие использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях, первым покупателем станет китайская компания, сообщает Barron's со ссылкой на компанию. В США заявили, что не производят чипы для ИИ на территории

"Intel во вторник обнародовал планы по внедрению ПК с искусственным интеллектом в автомобиль. Производитель чипов анонсировал свое первое поколение "системы на кристалле", или SOC, для того, что в автомобильной промышленности называют "программно-определяемыми транспортными средствами", используя те же чипы, которые он недавно выпустил для ПК с искусственным интеллектом", — передает портал.

Компания указала, что первым покупателем SOC станет китайский автопроизводитель Zeekr, который намерен использовать эти чипы в автомобилях, говорится в сообщении.

По словам генерального менеджера Intel Automotive Джека Уиста, которого цитирует портал, автопроизводители будут применять чипы для использования в автомобиле голосовых помощников с генеративным ИИ, которые смогут отвечать на вопросы о пунктах назначения, например, чтобы найти ближайшую станцию зарядки или кафе Starbucks.

Уист также отметил, что технология позволит использовать функции видеоконференции, например, размытие фона, а также отслеживать случаи опасного поведения в салоне водителем и пассажирами, например, если дети на заднем сидении не пристегнуты, приводит портал слова представителя компании.