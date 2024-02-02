2024-02-02T10:13:57+03:00
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2024-02-02T10:13:57+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842966018.html
В Белоруссии призвали к импортозамещению технологий в масштабах ЕАЭС
Технологии
Новости
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что работу по импортозамещению иностранного программного обеспечения на национальное странам Евразийского экономического союза... ПРАЙМ, 02.02.2024
технологии, новости, казахстан, белоруссия, еаэс, импортозамещение
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что работу по импортозамещению иностранного программного обеспечения на национальное странам Евразийского экономического союза необходимо вести в масштабах всего объединения.
"Необходимо разрабатывать собственное национальное программное обеспечение, отвечающее нашим целям и базирующееся на собственных технологиях и с широким применением открытого исходного кода. Считаю, что работа по импортозамещению в данной сфере должна быть реализована и организована в масштабах ЕАЭС. Уже сейчас для этого созданы необходимые условия", — сказал Головченко, выступая на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty: Industry X в Алма-Ате в пятницу.
Он отметил, что Белоруссия уделяет особое внимание импортозамещению ПО, это является абсолютным приоритетом для республики в условиях геополитической ситуации.
"Отмечу такой значимый аспект цифровизации как цифровой суверенитет. В последние годы мы оказались перед рядом геополитических вызовов, которые показали, что нельзя строить экономику, в том числе цифровую, только на базе иностранных и проприетарных решений", — заключил премьер Белоруссии.