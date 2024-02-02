АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что работу по импортозамещению иностранного программного обеспечения на национальное странам Евразийского экономического союза необходимо вести в масштабах всего объединения. Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении

"Необходимо разрабатывать собственное национальное программное обеспечение, отвечающее нашим целям и базирующееся на собственных технологиях и с широким применением открытого исходного кода. Считаю, что работа по импортозамещению в данной сфере должна быть реализована и организована в масштабах ЕАЭС. Уже сейчас для этого созданы необходимые условия", — сказал Головченко, выступая на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty: Industry X в Алма-Ате в пятницу.

Он отметил, что Белоруссия уделяет особое внимание импортозамещению ПО, это является абсолютным приоритетом для республики в условиях геополитической ситуации.

"Отмечу такой значимый аспект цифровизации как цифровой суверенитет. В последние годы мы оказались перед рядом геополитических вызовов, которые показали, что нельзя строить экономику, в том числе цифровую, только на базе иностранных и проприетарных решений", — заключил премьер Белоруссии.