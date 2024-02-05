2024-02-05T12:02:27+03:00
2024-02-05T12:02:27+03:00
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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240205/842985006.html
Тайваньская TSMC стала крупнейшим в мире производителем полупроводников
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Тайваньская компания TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics, передает... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, технологии, новости, тайвань, полупроводники, tsmc
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 5 фев — ПРАЙМ. Тайваньская компания TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).
"В 2023 году TSMC впервые превзошла Intel и Samsung Electronics и стала крупнейшим в мире производителем полупроводников по объему выручки", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова финансового аналитика компании TriOrient Investments Дэна Нюстедта.
Отмечается, что выручка TSMC за год составила 69,3 миллиарда долларов, что выше, чем показатели у Intel (54,23 миллиарда долларов) и Samsung Electronics (50,99 миллиарда).
Тайвань — один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах — от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. Тайваньская компания TSMC — крупнейший мировой контрактный производитель проводниковых микросхем.