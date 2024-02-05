ПЕКИН, 5 фев — ПРАЙМ. Тайваньская компания TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA). Китай создаст фонд для инвестиций в полупроводники, пишет СМИ

"В 2023 году TSMC впервые превзошла Intel и Samsung Electronics и стала крупнейшим в мире производителем полупроводников по объему выручки", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова финансового аналитика компании TriOrient Investments Дэна Нюстедта.

Отмечается, что выручка TSMC за год составила 69,3 миллиарда долларов, что выше, чем показатели у Intel (54,23 миллиарда долларов) и Samsung Electronics (50,99 миллиарда).

Тайвань — один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах — от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. Тайваньская компания TSMC — крупнейший мировой контрактный производитель проводниковых микросхем.