МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники Lunnen, продукция производится в Китае, а некоторые устройства могут получить и собственное программное обеспечение, сообщает компания. "Яндекс Маркет" запустит собственный бренд товаров для дома

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen — покупателям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground. В будущем появится и другая техника — например, настольные компьютеры и планшеты", — говорится в сообщении.

Так, на данный момент доступны ноутбуки по цене 42,5 тысячи и 47,5 тысячи рублей соответственно. При этом для них были разработаны четыре цветовых решения — Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gray.

В маркетплейсе уточнили, что производят технику на мощностях "крупнейших фабрик Китая", а каждая модель проходит несколько этапов тестирования. "Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen", — добавили там.

Креативный директор собственных брендов "Маркета" Мария Бриш подчеркнула, что товары этого бренда рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи.