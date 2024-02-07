2024-02-07T10:45:16+03:00
2024-02-07T10:45:16+03:00
2024-02-07T10:45:16+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240207/843004908.html
"Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники
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. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники Lunnen, продукция производится в Китае, а некоторые устройства могут получить и собственное программное обеспечение,... ПРАЙМ, 07.02.2024
бизнес, технологии, новости, россия, яндекс.маркет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники Lunnen, продукция производится в Китае, а некоторые устройства могут получить и собственное программное обеспечение, сообщает компания.
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen — покупателям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground. В будущем появится и другая техника — например, настольные компьютеры и планшеты", — говорится в сообщении.
Так, на данный момент доступны ноутбуки по цене 42,5 тысячи и 47,5 тысячи рублей соответственно. При этом для них были разработаны четыре цветовых решения — Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gray.
В маркетплейсе уточнили, что производят технику на мощностях "крупнейших фабрик Китая", а каждая модель проходит несколько этапов тестирования. "Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen", — добавили там.
Креативный директор собственных брендов "Маркета" Мария Бриш подчеркнула, что товары этого бренда рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи.