МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". Россия ведет переговоры по экспорту платформы "Госуслуги"

"Уже 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на Портале. В том числе 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — сообщил Чернышенко.

Он добавил, что за прошлый год было оказано свыше 340 миллионов услуг, что превысило показатели 2022 года более, чем на 100 миллионов.

По словам вице-премьера, сервис "Госуслуги Авто" скачали более 6,8 миллиона раз, "Госуслуги Дом" — более 2 миллионов. Через него также направили более 469 тысяч заявок в управляющие организации и провели около 590 тысяч платежей.

При этом через сервис "Госуслуги Культура" в прошлом году выдали 2,3 миллиона "Пушкинских карт", через которые купили 29,1 миллиона билетов.

Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи.