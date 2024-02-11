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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240211/843039430.html
Названо число учетных записей, зарегистрированных на "Госуслугах"
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Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий... ПРАЙМ, 11.02.2024
общество , технологии, новости, россия, госуслуги, учетные записи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Уже 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на Портале. В том числе 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — сообщил Чернышенко.
Он добавил, что за прошлый год было оказано свыше 340 миллионов услуг, что превысило показатели 2022 года более, чем на 100 миллионов.
По словам вице-премьера, сервис "Госуслуги Авто" скачали более 6,8 миллиона раз, "Госуслуги Дом" — более 2 миллионов. Через него также направили более 469 тысяч заявок в управляющие организации и провели около 590 тысяч платежей.
При этом через сервис "Госуслуги Культура" в прошлом году выдали 2,3 миллиона "Пушкинских карт", через которые купили 29,1 миллиона билетов.
Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи.