2024-02-11T22:41:32+03:00
2024-02-11T22:41:32+03:00
2024-02-11T22:41:32+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240211/843040788.html
Маск опроверг продажу терминалов Starlink России
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. "По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России... ПРАЙМ, 11.02.2024
технологии, новости, в мире, сша, илон маск, россия, спутники starlink, spacex
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.
"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России. Это категорически неправда", — написал Маск в соцсети Х.
Так он отреагировал на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.
Ранее Newsweek и Defence One со ссылкой на украинских военных сообщили, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, разработанной компанией Илона Маска. Менеджер одной из компаний, поставляющей оборудование для военных нужд, рассказал, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.