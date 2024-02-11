ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Маск резко ответил Байдену на заявление о помощи Украине

"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России. Это категорически неправда", — написал Маск в соцсети Х.

Так он отреагировал на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

Ранее Newsweek и Defence One со ссылкой на украинских военных сообщили, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, разработанной компанией Илона Маска. Менеджер одной из компаний, поставляющей оборудование для военных нужд, рассказал, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.