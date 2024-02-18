МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал, как хакеры изменили тактику проведения атак на банки

"Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", — сказал Муртазин.

Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе.

"Все это наложилось вместе", — добавил эксперт.

По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление", и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток.

"Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", — пояснил Муртазин.

Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса.

Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.