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Авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в конце марта


Туризм / Компании / Потребительский рынок

КАИР, 10 мар - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir ожидает получить окончательное разрешение от российских властей на начало прямых перелетов в Москву на предстоящей неделе и еще через неделю ожидает первый прямой рейс, пишет в субботу египетская газета "Ахбар аль-Йоум" со ссылкой на собственные источники.

"Как стало известно газете, российские власти дадут компании EgyptAir окончательное разрешение на полеты в российские аэропорты в течение ближайшей недели. Это позволит египетской компании начать бронирование и продажу авиабилетов для желающих совершить путешествие в Москву и обратно... Ожидается, что первый рейс состоится через неделю, ознаменовав возобновление авиасообщения между столицами двух государств", - пишет издание.

Источник в египетской компании по управлению аэропортами подтвердил РИА Новости, что практически все необходимые для полетов и их обслуживания разрешения и соглашения египетская авиакомпания уже получила.

"Можно ожидать первого прямого рейса в конце марта или начале апреля... Почти все соглашения, связанные с обслуживанием, и лицензии уже получены", - сообщил собеседник агентства.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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