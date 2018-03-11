Ростуризм в 2018 г откроет 46 национальных туристических офисов в 23 странах

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму в целях продвижения российского турпродукта и повышения информированности о нем намерено за 2018 год открыть 46 национальных туристических офисов в 23 странах, заявил в воскресенье руководитель ведомства Олег Сафонов.

Выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет", он подчеркнул, что одной из главных задач в реализации новой федеральной целевой программы на период 2019-2025 годов станет продвижение российского турпродукта и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках. По словам Сафонова, развитие въездного туризма, увеличение потока иностранных туристов в РФ Ростуризм предлагает обеспечить за счет активной маркетинговой деятельности на туристских рынках за рубежом.

Он доложил, что с 2018 года работа по продвижению российского турпродукта на мировом туристском рынке переводится на "новые рельсы". По словам Сафонова, "в связи с низкой эффективностью маркетинговой работы национальных туристических офисов Visit Russia (НТО), открытых в 2015-2016 годах, отсутствием бюджетного финансирования на их содержание", а также из-за многочисленных нарушений Ростуризмом принято решение о реорганизации деятельности сети НТО за рубежом.

"Мы отозвали право на использование логотипа и фирменной символики проекта Visit Russia у всех ранее открытых НТО, кроме офисов в Вене, Лондоне и Риме", - заявил глава Ростуризма, пояснив, что некоторые организации, именующие себя национальными туристическими офисами Visit Russia, действуют неправомерно и самовольно присваивают маркетинговые инструменты и ресурсы, созданные государством для продвижения российского турпродукта на мировом туристском рынке.

"Сеть национальных туристических офисов за рубежом формируется теперь на новых принципах, для нее будут впервые применены ключевые показатели эффективности. Только в 2018 году мы планируем открыть 46 национальных туристских офисов в 23 странах мира", - сообщил Сафонов.

В Ростуризме РИА Новости подтвердили, что зарубежные офисы Visit Russia уже лишены права выступать от лица РФ. Новый офис, открытый в Берлине в начале марта, стал первым представительством из тех 46, которые планируется создать в 2018 году.