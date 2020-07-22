МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Ростуризм вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывает систему возвращения части денег россиян, которые они потратили на покупку тура по России. Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), деньги будут возвращать россиянам на карту "Мир".

Планируется, что программа будет запущена в августе 2020 года.

На выплату так называемого кешбэка российским туристам предусмотрена субсидия, которая будет выплачиваться из федерального бюджета.

Целью такой акции для властей страны является стимулирование туристических поездок внутри России.

Каковы условия для получения кешбэка за отдых?

Длительность туристической поездки должна быть не менее пяти ночей,

Цена поездки — не менее 25 тысяч рублей,

Тур должен быть приобретен в определенные даты и оплачен картой "Мир"



В программу стимулирования внутрироссийского туризма войдут и круизные туры.

"Суть стимулирующей акции – это денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы "МИР", — пояснили в АТОР.

Как пояснили в ассоциации, при покупке пакетного тура стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей кешбэк будет составлять 5 тысяч рублей.

Если тур обошелся в 50-75 тысяч рублей, то возврат может составить 10 тысяч рублей.

За туры дороже отметки в 75 тысяч рублей возврат составит 15 тысяч рублей.

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении в Госдуме, на возврат денег в бюджете предусмотрено 15 млрд рублей.

Мишустин напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

"А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура", — сказал премьер.

КУДА ПОЕХАТЬ ЗА КЭШБЕКОМ

Туристы смогут получить компенсацию в виде кэшбека за покупку турпакетов в более 50 субъектов страны.

Согласно документу, которым располагает АТОР, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ.

В список регионов входят Архангельская, Астраханская области, Башкортостан, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области. Также вошли Ивановская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская и Костромская области, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия и Мурманская область.

Кроме того в список входят Нижегородская, Новгородская, Новосибирская области, Оренбургская область, Пермский и Приморский края, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Кроме того, кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря) в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.

В Ростуризме в свою очередь заявили, что список субъектов по программе ещё будет уточняться.