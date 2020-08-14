МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Для российских туристов отдых в отелях Турции дешевеют, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой туристические компании, работающие с этой страной.

В настоящее время в Турции работают только 40% отелей и гостиниц.

Для россиян отели снизили цены в среднем по рынку на 20-25%.

Все путевки компании TUI в Турцию, в частности, до последней недели августа этого 2020 года проданы.

Напомним, что авиасообщение России с курортными городами Турции было приостановлено из-за пандемии, но в августе его восстановили.

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Как заявил гендиректор туроператора TUI Тарас Демура, до конца туристического сезона — ноября 2020 года — в Турцию приедут порядка 1,2 млн туристов из России.