МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россияне стали массово интересоваться туристическими поездками на Мальдивские острова. Они ищут бюджетные варианты отдыха на курорте, который традиционно пользуется популярностью у богачей.

Об этом портал TourDom.ru со ссылкой на собеседников из нескольких российских турагентов.

В частности, рассказали изданию, россияне практически каждый день подают заявки на дешевый отпуск на Мальдивах: и бронирований в настоящее время очень много.

В то же время, отмечают туроператоры, российским гражданам нужно все же расширить свой бюджет и рассмотреть более качественные отели курорта, а не только самые дешевые.

"Как вариант, можно выбрать отели сети Kaani: тур будет стоить в диапазоне от 267 до 282 тысяч рублей на двоих. Это достаточно хороший уровень для гостиниц по европейским меркам", — говорит собеседник из ANEX Tour.

При этом турагенты добавили, что отдых на Мальдивах с местным населением "имеет свою специфику". Туристам из России необходимо быть подготовленными к этому.