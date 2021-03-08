МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Туристы смогут сэкономить время и деньги, купив "единый" билет весной и летом этого года еще по нескольким направлениям.

Так, например, на данный момент идет подготовка к началу перевозок по "единому" билету весной в Архыз и в зоны отдыха Алтайского края. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию "Единой транспортной дирекции" Минтранса России. Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма

Отмечается, что данная система "единого" билета предполагает использование сразу нескольких видов транспорта. Например, пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. Благодаря этому пассажиры экономят время и приобретают ряд преимуществ. Сокращается количество пересадок, появляется возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета, гарантируется перевозка по всему пути следования, пассажирам предоставляется круглосуточное информационное сопровождение.

В летний курортный сезон перевозки по "единому" билету возобновят в Абхазию, в города Калининградской области на побережье Балтийского моря.

Велика вероятность того, что появятся и другие маршруты. Так, например, уже подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию мультимодальных перевозок в Краснодарском крае, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областях. Идет подготовка заключения соглашений с правительством Ставропольского края, правительствами Свердловской и Астраханской областей, уточнили в "Единой транспортной дирекции". Российские туристы назвали категории самых неприятных попутчиков

"Российская газета" напомнила и о том, что впервые "единый" билет запустили в 2014 году. За весь период этой системой воспользовались более 2,5 миллионов человек.