МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Продажи путевок за первые четыре дня действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 1 миллиард рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Определены бюджетные направления для путешествий по России в апреле

"За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей", — сказала Догузова журналистам.

По ее словам, среди лидеров с точки зрения направлений для путешествий — Краснодарский край, Крым и Московская область. Кроме того, в топ-10 наиболее популярных направлений входят Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область. Бронирования распределяются практически равномерно по времени.

"Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза. В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации. Кроме этого, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз", — добавила глава ведомства.

Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.

Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.

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