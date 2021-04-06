МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Цены на зарубежные путевки из России по итогам марта выросли на 1,95% по сравнению с февралем текущего года, а с начала года зарубежные туры подорожали на 3,86%, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с мартом 2020 года цена путевки за границу стала выше также на 3,86%. Путин ввел штрафы за нарушение правил работы турагентств

Статистическое ведомство отмечает, что в марте среди услуг туризма и отдыха по сравнению с февралем отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) подорожал на 12,5%, а в Турции — на 6%. В свою очередь путевки в санатории выросли в цене на 1,1%.

"В то же время экскурсионные туры по России и путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели на 0,9% и 0,5% соответственно", — добавляется в сообщении. Стоимость билетов в театры, музеи и выставки повысилась на 0,5%.

Туроператор "Интурист" связывает подорожание с сезонным колебанием цен в этот период. "В марте у отелей заканчиваются традиционные акции раннего бронирования на лето. В этой связи они выставляют обычные высокие тарифы на летнее размещение. Цены начинают опускаться по мере приближения дат заездов, если спрос оказался на невысоком уровне", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".

По мнению туроператора, также сказался мартовский дефицит на перевозки в Дубай из Москвы и регионов. При высоком спросе недорогие билеты раскупались мгновенно, а в продаже были доступны более дорогие тарифы.

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